El combo definitivo: los ejercicios de cardio y fuerza que aceleran tu metabolismo a los 40

¿Cuál es la mejor forma de ejercitar para quemar grasa a los 40 años?

En esta edad se requiere combinar dos tipos de ejercicios para hacer la pérdida más efectiva: cardio y fuerza. Según Joel Torres, experto en nutrición y dietética con una formación en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, este explica que "Es crucial combinar el cardio con el entrenamiento de fuerza, ya que si solo nos enfocamos en lo primero, perderemos peso a expensas de la masa muscular. Esto afectará negativamente tanto a la apariencia física como a la salud en general. Así que, aunque el cardio tiene su lugar, debe considerarse como una parte secundaria”, subraya el especialista.