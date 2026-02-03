El combo definitivo: los ejercicios de cardio y fuerza que aceleran tu metabolismo a los 40

A medida que pasa el tiempo las capacidades no son las mismas y debemos prestar mayor atención a la hora de realizar ciertas actividades. Pasados los años el cuerpo pierde paulatinamente la habilidad de generar músculo y el volumen de estos tejidos poco a poco se va reduciendo. Sin embargo, el realizar ejercicios físicos ideados especialmente para esta franja etaria puede facilitar y hacer más eficiente la quema de grasas y el crecimiento del músculo.
Existen algunos ejercicios más efectivos que otros, así como algunos más indicados para una cierta edad. Realizar actividades específicas que se adapten a nuestras capacidades pueden hacer más sencillo el camino a una vida más saludable que involucre la actividad física como una forma de cuidar nuestra salud y también de sentirnos mejor con nosotros mismos.
¿Cuál es la mejor forma de ejercitar para quemar grasa a los 40 años?
En esta edad se requiere combinar dos tipos de ejercicios para hacer la pérdida más efectiva: cardio y fuerza. Según Joel Torres, experto en nutrición y dietética con una formación en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, este explica que "Es crucial combinar el cardio con el entrenamiento de fuerza, ya que si solo nos enfocamos en lo primero, perderemos peso a expensas de la masa muscular. Esto afectará negativamente tanto a la apariencia física como a la salud en general. Así que, aunque el cardio tiene su lugar, debe considerarse como una parte secundaria”, subraya el especialista.
Los entrenamientos de cardio son sumamente necesarios, estos aumentan nuestro ritmo cardíaco, incrementan nuestra capacidad de resistencia, y mejoran nuestra condición física. Sin embargo, muchas veces no son tan efectivos para quemar grasas. Por ello es necesario combinarlo con los ejercicios de fuerza. Ambas modalidades nos llevarán a lograr los objetivos deseados.
El plan ideal: estos son los mejores ejercicios de cardio y fuerza para ganar músculo
En este plan te detallamos los ejercicios de fuerza y cardio que combinados serán la vía más eficiente para quemar grasa y aumentar masa muscular.
Cardio
- Jumping Jack: Empezá con los pies juntos y da un salto al tiempo que separás los pies hacia afuera, a la distancia equivalente al ancho de tus caderas, al mismo tiempo que elevás los brazos por encima de tu cabeza. De forma inmediata, regresá a la posición inicial realizando el movimiento opuesto. Hacé 15-20 repeticiones.
- Saltar la soga: Se trata de otro de los ejercicios más completos y que más calorías queman, siempre y cuando involucremos además de las piernas los brazos y lo mantengamos unos minutos. Lo ideal sería estar entre 5-10 minutos saltando si vamos a hacer únicamente este ejercicio. 1 minuto si lo incorporamos en una rutina con otros ejercicios de cardio.
- Mountain climber o escalador: Consiste en ponerse en posición de plancha y elevar las rodillas alternativamente y rápidamente como si se fuera a tocar el pecho. Hacé entre 15-20 repeticiones.
Fuerza
- Cualquier tipo de remo: Cada vez es más común en los gimnasios y es un excelente aliado para trabajar los músculos de la espalda, además de las piernas y glúteos. Para hacerlo en casa, podés hacerlo con bandas elásticas con las que rodearás los pies y tirarás de ellas hacia el pecho.
- Flexiones: Este tipo de ejercicio es perfecto para tonificar brazos, bíceps, los músculos del pecho así como hombros y dorsales. Pero además, al realizarlas también trabajás abdominales, piernas y glúteos.
- Sentadillas: Las sentadillas no solo contribuyen a quemar grasas y aumentar el consumo de calorías, también ayudarán a fortalecer las piernas y los músculos del resto del cuerpo, incluyendo glúteos y abdomen.
- Hip Thrust o puentes de glúteo: Con este ejercicio trabajás los glúteos y los isquiotibiales. También fortalecés los abdominales y reforzás la zona lumbar. Es tan sencillo como acostarte boca arriba y levantar las caderas intentando que forme una línea recta con el cuerpo.