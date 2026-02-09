Juan Carlos de Pablo respaldó el acuerdo con EEUU, pero advirtió sobre la "cancha inclinada"

Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei, analizó el reciente anuncio de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Si bien defendió la apertura económica como un proceso de "ganancia neta" y no como un juego de suma cero, lanzó una advertencia central: la necesidad de nivelar la "cancha inclinada" que hoy desfavorece a la industria nacional.