Riesgo país cerca de los 500 puntos en una jornada de bonos firmes y acciones débiles

Los bonos soberanos suben por segunda rueda al hilo este lunes y el riesgo país se sostiene sobre los 500 puntos básicos. En ese marco, el S&P Merval cae en la plaza local y los ADRs operan mixtos en Wall Street.
A nivel local, los bonos suben casi en totalidad y avanzan hasta 1,5% de la mano del Bonar 2029. En el otro extremo, pierden hasta 0,2% liderados por el Bonar 2035. Así, el riesgo país marca un leve retroceso, pero se ubica a 501 puntos básicos.
El índice líder del mercado argentino vuelve a poner a prueba la resistencia de los 3.200.000 puntos, máximo histórico alcanzado en noviembre.
Merval: ¿Cambio de tendencia?
Los ADRs cotizan con disparidad en Nueva York, con Telecom a la cabeza de la subas (+2,7%), al tiempo que IRSA cae 2,1% y lidera las bajas.
Esta semana el contexto internacional medirá si seguirá o no la volatilidad y un punto central será el dato de inflación de Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU se mantuvieron prácticamente sin cambios el viernes, mientras los inversores continuaron evaluando el estado de la economía estadounidense.
S&P Merval
El S&P Merval pierde 1,4% a 2.935.677,200 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 1,4% hasta los 1.972,85 puntos. Los papeles argentinos retroceden en su mayoría y caen hasta 3,9% encabezados por Cresud y Transportadora de Gas del Sur (-2,8%).
La semana pasada, los activos argentinos, en particular las acciones, se movieron en línea con su beta frente a los mercados globales, en un contexto de risk-off que encontró algo de alivio el viernes.
El mercado accionario perdió gran parte de las ganancias observadas en enero y, desde octubre, el beta de Argentina se ubicó en torno a 1.3, por encima del promedio histórico cercano a 1", aseguraron en esta jornada desde Max Capital.
Por su parte, en lo que respecta a la renta fija, los bonos "se vieron afectados por el risk-off, pero naturalmente en menor medida que las acciones", agregó el mismo informe. El peso fue el activo más fuerte a nivel local, en línea con las monedas emergentes.