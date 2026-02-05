Secciones
No es Shein ni Temu: la nueva plataforma low cost que gana terreno en Argentina

La estabilidad del dólar y la apertura de importaciones impulsan una nueva plataforma de compras online que ofrece productos importados a bajo costo, con envíos a Argentina y facilidades de pago pensadas para el público local.

Hace 2 Hs

Con el tipo de cambio estable y un escenario de mayor apertura para las importaciones, las compras online en el exterior vuelven a ganar terreno entre los consumidores argentinos. En ese contexto de competencia creciente entre plataformas de bajo costo, un nuevo actor irrumpe con fuerza y promete disputar el liderazgo del segmento low-cost con el respaldo de una marca de alcance global.

Se trata de Amazon Bazaar, una aplicación independiente lanzada por el gigante del comercio electrónico que ya se encuentra disponible en Argentina y otros países. La propuesta apunta a quienes buscan productos importados a valores accesibles, con precios que en la mayoría de los casos no superan los 10 dólares, aprovechando la compra directa en moneda extranjera y sin intermediarios.

Qué es Amazon Bazaar y cómo funciona

Amazon Bazaar fue pensada como una app paralela a la plataforma tradicional de Amazon, enfocada exclusivamente en artículos económicos. Puede descargarse en celulares con sistema iOS o Android y no requiere crear una cuenta nueva: los usuarios que ya operan con Amazon pueden ingresar con los mismos datos.

El catálogo incluye productos de moda, artículos para el hogar, accesorios y objetos vinculados al estilo de vida cotidiano. Además, la plataforma ofrece envíos gratuitos al alcanzar un monto mínimo de compra, una estrategia que busca fidelizar a quienes ya están habituados a comprar online y atraer a nuevos usuarios que priorizan el precio.

Las ventajas que la diferencian

Uno de los principales atractivos de Amazon Bazaar es que combina precios bajos con el respaldo de una empresa reconocida a nivel mundial, algo que para muchos compradores representa un diferencial clave frente a otras apps similares. A eso se suma la posibilidad de realizar devoluciones sin costo dentro de los 15 días posteriores a la entrega del pedido.

En cuanto a la operatoria local, la app permite pagar en pesos con tarjetas emitidas en Argentina y ofrece plazos de entrega estimados en alrededor de dos semanas. También cuenta con promociones para nuevos usuarios, atención al cliente disponible las 24 horas y una interfaz sencilla que facilita la búsqueda de ofertas y categorías.

