No es Shein ni Temu: la nueva plataforma low cost que gana terreno en Argentina

Con el tipo de cambio estable y un escenario de mayor apertura para las importaciones, las compras online en el exterior vuelven a ganar terreno entre los consumidores argentinos. En ese contexto de competencia creciente entre plataformas de bajo costo, un nuevo actor irrumpe con fuerza y promete disputar el liderazgo del segmento low-cost con el respaldo de una marca de alcance global.