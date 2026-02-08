Los precios de los alimentos subieron 2,5% en la primera semana de febrero, el valor más alto en casi dos años

Inflación en alimentos: qué productos aumentaron en la primera semana de febrero

De acuerdo con el relevamiento de LCG, en la primera semana de febrero las bebidas y el pan fueron los productos que más aumentaron, con un alza de 7,3% y 6% respectivamente. En conjunto, explicaron el 75% de la variación semanal y fueron las únicas dos de las 10 categorías analizadas se ubicaron por encima del promedio semanal, que fue 2,5%.