El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

Los protagonistas de esa causa, que desde hace años están cubiertos por el manto de las sospechas, terminaron tras las rejas. Facundo Ale, hijo de Ángel “El Mono” Ale -condenado por lavado de activos generados por la comercialización de drogas- es el único que seguirá detenido por el tiroteo. Javier “Chuky” Casanova, el otro imputado por la balacera, quedó prácticamente desvinculado de esa causa, pero permanece con arresto domiciliario porque le encontraron casi 100 dosis de cocaína en su casa al momento de la detención. Lo curioso del caso es que el fiscal José Sanjuán declinó la competencia y envió el expediente para que continuara bajo investigación de la Justicia Federal, que todavía no definió si avanzará.