¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

En los últimos tiempos se registraron en la provincia varios homicidios vinculados al tráfico y la comercialización de drogas (se informa por separado). “A ella la mataron porque la querían callar”, es la frase que más repitieron en los últimos días sus familiares. Varios testigos que declararon en la causa la vincularon con un tal “Carlos” o “El Paraguayo”, que sería narcotraficante, y con Sosa, a quien señalaron como proveedor del éxtasis que se vende en fiestas electrónicas.