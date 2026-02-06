Inundaciones en Tucumán: Romano Norri cuestionó al Gobierno y pidió explicaciones por los fondos enviados para obras

El legislador Agustín Romano Norri volvió a apuntar contra el Gobierno provincial tras las inundaciones registradas hoy en distintos puntos de Tucumán y reclamó planificación, obras estructurales y explicaciones por el uso de los fondos nacionales destinados a prevenir anegamientos.
“El problema no es nuevo. En Tucumán hace 40 años que gobiernan los mismos y hace 40 años que tenemos los mismos problemas: falta de planificación y falta de infraestructura. Eso genera que ante una lluvia no podamos tener un día normal”, sostuvo el parlamentario.
Romano Norri cuestionó la falta de obras hidráulicas y el estado de los canales de desagüe, y planteó que la situación se repite ante cada tormenta. “Basta de improvisar. De una vez por todas se tienen que hacer las obras que los tucumanos merecemos para vivir mejor. No puede ser que ante cada lluvia terminemos todos inundados”, afirmó.
El legislador también puso el foco en los recursos enviados por la Nación a fines del año pasado. Recordó que en diciembre el Gobierno nacional giró a Tucumán $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados al denominado plan “pre lluvias”.
“Es la segunda lluvia fuerte del año y tenemos todos los canales desbordados. Si con $20.000 millones ni siquiera limpiaron los canales, que expliquen qué están haciendo con la plata, mínimamente”, cuestionó.