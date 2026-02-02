¿Tucumán se transforma en un centro de acopio de drogas?

La Justicia ordinaria tampoco está exenta de este escenario. En teoría, la ley de narcomenudeo no sólo serviría para combatir el microtráfico, sino también para aportar información a la Justicia Federal y avanzar sobre los eslabones más fuertes de la cadena narco. El crimen de Érika Antonella Álvarez, atravesado de punta a punta por la problemática de las drogas, fue un cachetazo de realidad. Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima, avivó el debate con una declaración contundente: “Se cumplieron tres años de vigencia de la norma y no existe -o al menos no se difundió- una base de datos sobre las personas vinculadas a la comercialización de drogas, los circuitos de ingreso, quiénes las transportan o quiénes son los proveedores. Así es muy difícil luchar contra el narcotráfico”.