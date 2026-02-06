Regional Amateur: Tucumán Central conocerá a su rival este domingo

Desde Villa Alem, todos los ojos estarán posados en La Banda, Santiago del Estero, donde Central Argentino recibirá a General Paz Juniors desde las 20, tras el triunfo por 3 a 2 del elenco cordobés en la ida. Cabe destacar que el "Albo" santiagueño no tendrá a su figura José Luis Gómez (ex Racing y Lanús, entre otros), debido a que fue expulsado en la primera final.