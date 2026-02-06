Regional Amateur: Tucumán Central conocerá a su rival este domingo

El Torneo Regional Federal Amateur llega a su penúltimo fin de semana aún con siete regiones sin ganador definido. Tucumán Central es el único confirmado en una de las definiciones por los ascensos al Federal A, pero entre sábado y domingo ese cuadro quedará conformado completamente.
Desde Villa Alem, todos los ojos estarán posados en La Banda, Santiago del Estero, donde Central Argentino recibirá a General Paz Juniors desde las 20, tras el triunfo por 3 a 2 del elenco cordobés en la ida. Cabe destacar que el "Albo" santiagueño no tendrá a su figura José Luis Gómez (ex Racing y Lanús, entre otros), debido a que fue expulsado en la primera final.
Aunque son especulaciones, los antecedentes apuntan a que una hipotética final entre el "Rojo" y el "Poeta" cordobés se jugaría en Santiago del Estero, mientras que si el finalista fuera Central Argentino, las opciones pasarían por Catamarca —si es que el Estadio del Bicentenario está listo luego de las tareas de resembrado y mantenimiento realizadas el pasado octubre— o incluso La Rioja.
Las otras finales
Del resto de las definiciones regionales, dos se jugarán el sábado y cuatro el domingo.
Sábado
18: FADEP (Mendoza) vs Estudiantes (San Luis)
19:30: Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) vs Guaraní Antonio Franco (Misiones)
Domingo
17: La Amistad de Cipolletti (Río Negro) vs Boxing Club de Río Gallegos (Santa Cruz)
17:30: Atlético Escobar (Buenos Aires) vs Colón de Chivilcoy (Buenos Aires)
20: Ferro de General Pico (La Pampa) vs Racing de Olavarría (Buenos Aires)
21: Ben Hur de Rafaela (Santa Fe) vs Juventud de Gualeguaychú (Entre Ríos)