"Salud por Tafí", el brindis de una ceremonia inaugural que abrazó las raíces de las Intervillas

Si la mañana fue de lucha contra el barro y la tarde de competencia feroz, el mediodía del sábado se reservó para el alma. Porque en las Intervillas, antes que los puntos, están las raíces. Cerca de las 13, el Club Tafí del Valle detuvo el reloj para vivir el momento más emotivo de esta edición: la tradicional ceremonia de inauguración, un ritual que este año tuvo sabor a homenaje, a legado y a un profundo amor por el valle.