“Mi único mérito es haber vivido acá”: el hombre que siempre estuvo y hoy le da nombre a Intervillas

El arranque fue con susto y carcajada. Llegó, se acomodó, y al día siguiente ya estaba en problemas. “Mi tío me corrió porque yo había corrido a unos amigos de él, a los que quería mucho”, dijo. La escena, contada por Gonzalo a LA GACETA, parece de película: el joven recién instalado, el tío con carácter, un enojo breve y una reconciliación rápida. Se quedó cerca igual, y por una razón que todavía le divierte recordar. “Volví porque no tenía con quién jugar al ajedrez y escuchar música”, explicó.