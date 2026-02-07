Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Además, dijeron que el magistrado interviniente no fundamentó correctamente por qué había dictado esa imputación y pidieron la libertad de Bagne. A su turno, el auxiliar Hugo Campos, siguiendo las instrucciones de García de Targa, adelantó que no se opondría al pedido de libertad planteado por los defensores, ya que con el transcurso de la investigación habían surgido nuevos elementos que podrían desincriminar al imputado. Pero, al mismo tiempo, dijo que el fallo del juez Núñez Campero estaba ajustado a derecho.