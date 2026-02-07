Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

En otros sectores, como la capital tucumana, las precipitaciones oscilaron en torno a los 50 milímetros, mientras que en el aeropuerto se midieron unos 30 milímetros. Brito anticipó que la inestabilidad continuará al menos hasta hoy a la siesta, con lluvias débiles y una mejora paulatina hacia la noche. Para mañana se prevén chaparrones aislados durante la tarde y un nuevo episodio de tormentas fuertes entre la noche del lunes y la madrugada del martes. También el meteorólogo Juan Minetti confirmó tormentas y chaparrones para hoy, una máxima de 27 grados y tormenta para el lunes. El pronóstico genera preocupación, ya que los suelos se encuentran saturados y con escasa capacidad de absorción.