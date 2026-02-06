Secciones
Fútbol, tenis, pádel y vóley: la agenda para la jornada inaugural de las Intervillas

Desde las 17, el Club de Tafí del Valle recibe a las delegaciones para dar inicio a la 52° edición del tradicional certamen. Chequeá los horarios y los cruces de las distintas disciplinas este viernes.

IMPECABLE. Así luce la renovada cancha de tenis N°1, recién pintada y acondicionada para una nueva edición de las Intervillas. IMPECABLE. Así luce la renovada cancha de tenis N°1, recién pintada y acondicionada para una nueva edición de las Intervillas. SANTIAGO GIMÉNEZ / LA GACETA
Diego Caminos
Por Diego Caminos Hace 9 Min

La espera llegó a su fin y el Valle de Tafí ya respira deporte. Todo está listo en el Club de Veraneantes para dar marcha oficial a la 52° edición de las Intervillas, las tradicionales olimpíadas que reúnen a las familias y delegaciones de Tafí del Valle, Raco, Villa Nougués y Marcos Paz.

Con un clima de expectativa total, la competencia iniciará formalmente hoy a las 17 y promete regalar emociones hasta la tarde del domingo, abarcando disciplinas que van desde los clásicos fútbol y tenis, hasta el pádel, el vóley, la carrera de montaña y el golf.

La pelota empieza a rodar 

La actividad de este viernes se pondrá en marcha puntualmente a las 17 en la cancha de fútbol, con el duelo femenino entre los locales: Tafí B se medirá ante Tafí A. Una hora más tarde, a las 18, será el turno de los Veteranos, quienes reeditarán el cruce entre los dos combinados tafinistos. El cierre de la jornada futbolera llegará a las 19, cuando las chicas de Villa Nougués enfrenten a Marcos Paz.

Acción en las canchas de tenis y pádel

 Simultáneamente al fútbol, las raquetas serán protagonistas desde la tarde temprana. A las 18, el tenis tendrá tres frentes abiertos: en la rama femenina chocarán Villa Nougués contra Tafí B; en la masculina lo harán Tafí B frente a Raco B; y en la categoría de veteranos mixtos jugarán Tafí A ante Raco B.

El pádel, disciplina que suma adeptos año tras año, también tendrá su estreno a las 18 con el partido femenino entre Raco B y Tafí B. A las 19 saldrán a la cancha los varones de esos mismos equipos. Ya entrada la noche, la actividad continuará: a las 20 jugarán Villa Nougués vs. Tafí A (masculino) y a las 21 cerrarán las mujeres de esas mismas delegaciones.

Noche de vóley 

Cuando el sol caiga sobre los cerros, la iluminación artificial del club cobrará vida para recibir al vóley. La acción en la red comenzará a las 20 con el duelo femenino entre Raco A y Raco B. A las 21 llegará el turno de los hombres con el partido entre Tafí A y Tafí B, mientras que el broche de oro de este primer día de competencia lo pondrán, a las 22, los equipos masculinos de Villa Nougués y Marcos Paz.

Temas Tafí del ValleRacoVilla NouguésMarcos Paz
