Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará este sábado a Santa Fe para encabezar el acto de traslado del sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional. La ceremonia se realizará desde las 19 en el parque histórico Campo de Gloria, de la ciudad santafesina de San Lorenzo, y contará con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local, Leonardo Raimundo.