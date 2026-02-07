Secciones
Vargas Aignasse criticó a Soledad Molinuevo por sus dichos sobre la cárcel de Benjamín Paz: “Deje de hacer política barata”

“Las declaraciones de la diputada comparando a Tucumán con un centro de detención y tortura como ‘El Helicoide’ constituyen una injuria institucional de enorme gravedad”, afirmó.

Hace 2 Hs

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse cuestionó duramente a la diputada nacional Soledad Molinuevo, quien recientemente aseguró que la cárcel de Benjamín Paz “no puede convertirse en el helicoide tucumano”. El dirigente peronista rechazó esa comparación, defendió el funcionamiento de las instituciones provinciales y pidió dejar actuar a la Justicia ante el caso que motivó la polémica.

“Las declaraciones de Soledad Molinuevo comparando a Tucumán con un centro de detención y tortura de la dictadura venezolana como El Helicoide no constituyen una crítica política: constituyen una injuria institucional de enorme gravedad”, afirmó.

En esa línea, el dirigente señaló que en Tucumán funciona plenamente la división de poderes, donde las garantías constitucionales se respetan y donde cada actuación del sistema penal se encuentra bajo control judicial. “Equiparar este funcionamiento institucional con un ‘agujero negro jurídico’ propio de un régimen autoritario no sólo es una insensatez conceptual: es una falta de respeto a las instituciones de la provincia, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a la propia ciudadanía”, dijo.

“En el hecho que motiva sus declaraciones, la Fiscal interviniente enfrenta una tarea compleja: esclarecer un artero ataque de más de veinte jóvenes contra una sola persona. Desenmarañar responsabilidades en un contexto donde el amiguismo grupal puede transformarse en una estrategia para garantizar impunidad no es sencillo ni inmediato. Para eso existe el proceso penal: para investigar, individualizar conductas y determinar responsabilidades con prueba, no con consignas”, completó.

Por último, Vargas Aignasse dijo que resulta llamativo que, en lugar de permitir que la Justicia actúe, se elija instalar la idea de que se "detiene inocentes como método de presión". “Esa afirmación, además de carente de sustento, desacredita sin pruebas a fiscales, jueces y fuerzas de seguridad que trabajan bajo el marco de la ley”, indicó.

“Frente a un hecho lamentable de violencia colectiva, lo que corresponde no es buscar rédito político inmediato, sino hacer una autocrítica como sociedad sobre los niveles crecientes de intolerancia y agresión que vemos todos los días. Gobernar no es gobernar con miedo, sino gobernar con orden, autoridad y mensajes claros a la sociedad. Gobernar es hacer que las instituciones funcionen. Y en Tucumán, las instituciones están funcionando”, completó.

“Deje actuar a la Justicia, diputada. Y deje de hacer política barata con un hecho que merece responsabilidad, seriedad y respeto por la verdad”, sentenció.

