Tres generaciones, una misma pasión: la familia que mantiene viva la llama de las Intervillas

La organización demanda planificación. Las reuniones empezaron en octubre, encabezadas por María Cristina "Kika" Ávila y Valentina Bujazha, dos de las caras visibles de la comisión. “Ahí se empieza a definir el tema de los equipos y a juntarse con los delegados", cuenta Marcela. Y agrega: "pero el trabajo fuerte comienza en diciembre. Nuestro objetivo siempre es poner las instalaciones en condiciones para el verano”, explica. Entre los preparativos de esta edición se destacan la pintura integral de las canchas de tenis, mejoras en la de pádel, con nuevo alambrado e iluminación, mantenimiento edilicio y del jardín. “Hay gente trabajando todo el mes para que el club esté impecable cuando llegue la gente el viernes”, resume.