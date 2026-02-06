Julio Cossio, el músico que probó que los goles en Intervillas también se cantan

Porque las Intervillas, explica, son mucho más que deporte. El fútbol es la melodía principal, pero no la única. “La actividad deportiva es el justificativo; lo más importante es lo social. Es el fin de semana en el que todos coincidimos”, dice. De adolescente, su rol estaba más cerca del tercer tiempo que del área rival: mientras algunos jugaban, él llegaba con la guitarra. Cervezas compartidas, canciones largas y risas en los salones del Club de Socios, como una peña improvisada después del partido.