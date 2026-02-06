"Es el mejor fin de semana del año": la cocina de las Intervillas, contada desde adentro

Valentina: — Es un evento súper tradicional que se hace hace 52 años en el Club Tafí del Valle, en el que reunimos a las distintas villas veraniegas de Tucumán: Raco (que presenta categorías A y B), Tafí (también con A y B), Marcos Paz y Villa Nougués. Nos juntamos a hacer deporte de manera amateur en un montón de disciplinas: pádel, tenis, fútbol femenino y masculino, fútbol de veteranos (+35), vóley, carrera de montaña por los cerros y, desde el año pasado, sumamos el golf. Pero lo principal es el espíritu de camaradería y amistad. Somos todos amigos que nos conocemos hace mucho; esto pasa de generación en generación. Es algo súper lindo que nos encanta compartir y, para mí, es el mejor fin de semana del año.