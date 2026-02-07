Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle

La situación procesal de Santiago Bagne se resolverá hoy en una audiencia de impugnación que se desarrollará en el Centro Judicial Monteros. Los defensores Macario Santamarina y Gonzalo Azcárate cuestionaron el fallo del juez Javier Núñez Campero al considerar que no se reunieron los indicios suficientes para sostener, por ejemplo, que se hubiera formado un cerco humano para impedir que terceros defendieran a la víctima en el ataque a Tafí del Valle.
También señalaron que no existe un solo testigo que individualice al joven agrediendo a Patricio Ledezma en la madrugada del 29 de enero. “Esperábamos que se modificara esta situación para que él pudiera declarar. Lo habíamos advertido y el juez ni siquiera le dio la posibilidad de expresarse. Si hablaba, hubiéramos convalidado esa irregularidad”, sostuvo uno de los profesionales. Por otra parte, el video que se viralizó en las últimas horas no debería ser tenido en cuenta por Guillermo Sánchez, el juez de Impugnación que intervendrá en el caso. Se trata de una prueba conocida con posterioridad al dictado de la prisión preventiva y que aún no fue confirmado si fue incorporada al expediente.
Por último, lo que resuelva el magistrado no alcanzará al otro procesado, César Máximo Carreras, ya que sus defensores no impugnaron la resolución de Núñez Campero. José María Molina, representante legal de la víctima, anunció que se opondrá al planteo de la defensa. No se conoce aún cuál será la postura del representante del Ministerio Público.