Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle

También señalaron que no existe un solo testigo que individualice al joven agrediendo a Patricio Ledezma en la madrugada del 29 de enero. “Esperábamos que se modificara esta situación para que él pudiera declarar. Lo habíamos advertido y el juez ni siquiera le dio la posibilidad de expresarse. Si hablaba, hubiéramos convalidado esa irregularidad”, sostuvo uno de los profesionales. Por otra parte, el video que se viralizó en las últimas horas no debería ser tenido en cuenta por Guillermo Sánchez, el juez de Impugnación que intervendrá en el caso. Se trata de una prueba conocida con posterioridad al dictado de la prisión preventiva y que aún no fue confirmado si fue incorporada al expediente.