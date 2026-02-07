Tafí A voló en el barro y conquistó la montaña más "picante" de las Intervillas

El sábado volvió a confirmar su condición de "plato fuerte" en las Intervillas. No solo por la tradicional ceremonia inaugural y una agenda cargada de actividades, sino porque la montaña, una vez más, reclamó su protagonismo. Cuando el reloj marcó las 11.30, Tafí del Valle dejó de ser postal para convertirse en desafío: piernas, pulmones y cabeza se pusieron a prueba en un circuito que no dio tregua, pero que recompensó el esfuerzo con paisajes difíciles de olvidar. La carrera de trail running se llevó todas las miradas: en un trazado tan bello como hostil, el equipo Tafí A pulverizó los pronósticos y se coronó campeón con un tiempo de 1 hora y 48 minutos. El podio lo completaron Tafí B (que llegó minutos después) y Raco B.