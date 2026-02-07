Sentadillas de ciclista: el ejercicio para tener cuádriceps fuertes sin afectar a la espalda

Al estar más altos, el torso se mantiene erguido con mayor facilidad y las rodillas pueden avanzar más allá de la punta de los pies sin riesgo. "Esto reduce la importancia de la flexión de cadera en comparación con una sentadilla estándar, donde normalmente se tendría que empujar más las caderas hacia atrás", afirma Simmons. El resultado es una menor tensión en la espalda baja y un trabajo intenso en los cuádriceps.