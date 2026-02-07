Rutina de cinco minutos para después de los 50: el método para mejorar tu equilibrio, movilidad y fuerza

Después de los 50 años, la necesidad de realizar ejercicio físico aumenta considerablemente a la vez que el tiempo pareciera reducirse al mínimo. El trabajo, la familia, los eventos sociales y las obligaciones que surgen de forma inesperada parecen achicar la agenda, dejando poco lugar a los lineamientos fundamentales de la salud a esa edad. El entrenamiento de fuerza, equilibrio y movilidad se vuelve esencial para sentirnos capaces y seguros de nuestro cuerpo; para lograrlo, los expertos indican que no hacen falta más de cinco minutos diarios.