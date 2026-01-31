Secciones
Solo ocho minutos por día: la rutina para tener un abdomen de acero en tiempo récord

Este método implica ejercicio en mínimos lapsos de tiempo. La precisión como consigna hace de esta rutina más efectiva que una sesión de ejercicios eterna.

Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

El ritmo de vida actual muchas veces nos hace creer que, si no pasamos una hora en el gimnasio, el esfuerzo no cuenta. Sin embargo, la ciencia del entrenamiento de alta intensidad está demostrando lo contrario. Con solo ocho minutos de dedicación diaria, es posible transformar la zona media del cuerpo y mejorar la postura, siempre que se aplique la técnica correcta y la constancia necesaria.

La propuesta llega de la mano de un método que gana adeptos por su eficacia: el Tabata. Este sistema consiste en realizar series de 20 segundos de máxima intensidad seguidas de 10 segundos de descanso. En este caso, el foco está puesto en las planchas, un ejercicio funcional que, según explican las expertas, es el rey indiscutido para trabajar el abdomen sin descuidar el resto del cuerpo.

Los beneficios del método tabata en el abdomen

Las entrenadoras personales Esther y Gema Pineda, propusieron una rutina específica al medio ABC. Según las especialistas, no se trata solo de una cuestión estética, sino de salud integral. Al trabajar el core de esta manera, se fortalece la espalda y se gana fuerza en extremidades, logrando un efecto de entrenamiento de cuerpo completo o "fullbody".

"Un tabata es un entrenamiento de cuatro ejercicios con 8 series de 20 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso", explicaron las expertas. Esta estructura permite que el metabolismo se mantenga activo incluso después de haber terminado la actividad, optimizando la quema de grasas y la tonificación muscular en un tiempo récord.

Cuatro ejercicios clave para transformar tu abdomen

La rutina comienza con la plancha pirámide. Desde la posición clásica de antebrazos, se eleva la cadera hacia arriba formando una "V" invertida para luego volver a la base. El segundo movimiento es la plancha de tres apoyos, un reto de equilibrio donde, mientras sostenemos la postura sobre las manos, debemos retirar una de ellas y apoyarla en la espalda, alternando brazos para estabilizar el tronco.

El tercer paso es la plancha militar. Aquí, desde una posición de cuadrupedia, se elevan apenas las rodillas del suelo, manteniendo la tensión constante durante los 20 segundos de rigor. Finalmente, la plancha lateral (apoyando antebrazo y rodilla flexionada mientras se estira la pierna contraria) cierra el circuito trabajando los oblicuos, esos músculos laterales que terminan de definir la silueta.

Consistencia y técnica sobre cantidad

Para quienes buscan un abdomen de acero, la clave no es la duración eterna del ejercicio, sino la precisión. Al ser solo ocho minutos, el margen para el error disminuye y la intensidad debe ser la protagonista. Es un plan ideal para realizar en casa, sin necesidad de equipamiento, y que rompe con la excusa de la falta de tiempo.

Este tipo de rutinas cortas pero explosivas son las que mejor se adaptan al día a día de quienes trabajan o estudian, permitiendo ver avances significativos en la fuerza abdominal y la resistencia física general.

