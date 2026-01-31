Solo ocho minutos por día: la rutina para tener un abdomen de acero en tiempo récord

La propuesta llega de la mano de un método que gana adeptos por su eficacia: el Tabata. Este sistema consiste en realizar series de 20 segundos de máxima intensidad seguidas de 10 segundos de descanso. En este caso, el foco está puesto en las planchas, un ejercicio funcional que, según explican las expertas, es el rey indiscutido para trabajar el abdomen sin descuidar el resto del cuerpo.