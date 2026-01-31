¿Cuánta sal se puede consumir por día sin afectar la salud?

El consumo de sal también debe ajustarse a nuestras necesidades y nivel de actividad. Así, por ejemplo, los deportistas deben prestar especial cuidado a los niveles de sodio en su cuerpo. “Resulta primordial para la persona que realiza esfuerzos intensos y/o duraderos, y en cualquier otra situación en la que se suda de forma profusa, porque hace mucho calor o el grado de humedad ambiental es alto” destaca la especialista.