Secciones
SociedadSalud

¿Cuánta sal se puede consumir por día sin afectar la salud?

Aunque es un condimento habitual en la mesa, la sal puede tener efectos negativos en la salud si se consume en exceso. Cuál es el límite diario aconsejado y qué riesgos implica pasarse.

¿Cuál es la cantidad diaria de sodio que podemos consumir? ¿Cuál es la cantidad diaria de sodio que podemos consumir?
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

La sal está presente en casi todas las comidas y muchas veces se consume sin medir. Sin embargo, su ingesta en exceso puede convertirse en un factor de riesgo silencioso para la salud, especialmente para el corazón y la presión arterial.

Alimentación sin harinas: ideas de comidas, colaciones y postres para toda la semana

Alimentación sin harinas: ideas de comidas, colaciones y postres para toda la semana

La pregunta es inevitable: ¿cuál es la cantidad máxima de sal que se puede consumir por día sin que resulte perjudicial? Especialistas y organismos de salud coinciden en un límite claro, aunque advierten que la mayoría de las personas lo supera sin notarlo.

El consumo de sal no solo aplica al frasco en la mesa

Es fundamental advertir que el consumo de sal no solo se limita al frasco que se coloca en la mesa, que es un compuesto basado en un 60% de cloro y 40% de sodio. Si bien esta es la fuente de sodio principal, este mineral está presente en numerosos productos de consumo habitual, como alimentos congelados, conservas, embutidos, carnes, leche, quesos, pescados, mariscos, legumbres, ciertos vegetales, huevo y hasta el agua.

"En algunos de estos alimentos, el sodio está presente de manera natural, mientras que en otros ha sido añadido en forma de sal y debe constar en la lista de ingredientes”, afirma Nieves Palacios Gil de Antuñano, Jefe de Servicio de Medicina, Endocrinología y Nutrición del Centro de Medicina del Deporte al medio Cuidate Plus.

¿Cuál es la cantidad de sal que podemos consumir por día?

Para fortuna de algunos, no es necesario eliminar la sal de nuestras comidas completamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja para la población general un consumo no superior a 5 g de sal común al día (lo que equivale a 2 g de sodio). 

Palacios aclara que, aunque hay que limitar la ingesta de sodio, este no deja de ser un nutriente esencial, “imprescindible para la vida, ya que permite al organismo mantener el equilibrio iónico y retener agua para conseguir una buena hidratación”.

El consumo de sal también debe ajustarse a nuestras necesidades y nivel de actividad. Así, por ejemplo, los deportistas deben prestar especial cuidado a los niveles de sodio en su cuerpo. “Resulta primordial para la persona que realiza esfuerzos intensos y/o duraderos, y en cualquier otra situación en la que se suda de forma profusa, porque hace mucho calor o el grado de humedad ambiental es alto” destaca la especialista.

¿Qué sucede con nuestro consumo de sal cuando realizamos actividad física?

El ejercicio prolongado, como el cardio, puede tener un gran impacto en la eliminación excesiva de agua y sodio por el proceso de transpiración. “Un deportista de resistencia entrenado, en competición, puede llegar a perder más de dos litros de sudor a la hora. Este sudor contiene, además de agua, una cantidad importante de sodio”, informa el especialista. 

Así, “en situaciones de alto grado de sudoración conviene reponer lo antes posible el agua y el sodio eliminados para evitar la pérdida de rendimiento físico y psíquico y un estado de deshidratación que puede poner en peligro la salud de la persona”, señala la especialista. Según Palacios, “la mejor forma de administrar el agua y el sodio perdido ante el esfuerzo físico es mediante la bebida adecuada, que debe contener entre 46-115 mg de sodio por 100 ml”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Freidora de aire: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener una?

Freidora de aire: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener una?

Cómo hacer un bizcochuelo de naranja sin harina: la receta más sencilla

Cómo hacer un bizcochuelo de naranja sin harina: la receta más sencilla

Budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar: la receta saludable, nutritiva e ideal para el mate

Budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar: la receta saludable, nutritiva e ideal para el mate

Test viral: elegí un ojo y descubrí el rasgo más oculto de tu personalidad

Test viral: elegí un ojo y descubrí el rasgo más oculto de tu personalidad

Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
3

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
4

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
5

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
6

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Más Noticias
Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Comentarios