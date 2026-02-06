Inflación y dólar: qué esperan los economistas para 2026 tras los cambios en el Indec

En el plano cambiario, el consenso de los analistas proyecta un escenario de estabilidad de corto plazo. Se observó una corrección a la baja en el tipo de cambio nominal para los próximos meses, con una mediana de $1.475 para febrero. Sin embargo, para finales de 2026, el mercado prevé un dólar a $1.750, lo que implica una depreciación anual del 20,9%, moviéndose ligeramente por debajo de la inflación proyectada.