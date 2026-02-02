Luego de la salida de Lavagna, el gobierno de Milei resolvió demorar el nuevo esquema de medición de la inflación
El ministro de Economía explicó que seguirá en vigencia el mecanismo actual “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”. Además, anunció que Pedro Lines quedará a cargo del organismo estadístico.
Tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación que estaba prevista para enero.
“Vamos a mantenerlo hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está. Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones”, expresó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.
Además, anunció que Pedro Lines quedará a cargo del organismo estadístico en reemplazo de Lavagna. “Tiene una trayectoria intachable, asegura transparencia”, destacó.
Las principales frases de Luis Caputo
“Marco Lavagna renunció porque se estuvo trabajando en la nueva metodología y Marco tenía fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado”.
“En mayo, cuando estabamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba. Nos parece que no podíamos cambiarlo en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga. La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero . Cuando eso pase, van a decir la que inflación cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos. No hay necesidad de cambiar el índice ahora.
“Le dije a Pedro Lines, el actual segundo, para que ocupe su cargo. Un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación en la época de Moreno, se fue. Es un funcionario de primero, asegura transparencia. Se fue en 2010 y volvió en 2016″.