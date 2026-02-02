Luego de la salida de Lavagna, el gobierno de Milei resolvió demorar el nuevo esquema de medición de la inflación

“En mayo, cuando estabamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba. Nos parece que no podíamos cambiarlo en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga. La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero . Cuando eso pase, van a decir la que inflación cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos. No hay necesidad de cambiar el índice ahora.