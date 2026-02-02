Adorni admitió que no se le permitió a Lavagna implementar el nuevo índice de inflación: “No era justo”

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras la renuncia de Marco Lavagna, quien había impulsado un nuevo indicador para medir la inflación. Asimismo, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.
“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, aseguró en diálogo con Luis Majul, por LN+.
Y explicó: “El cambio de metodología estaba preparado desde hace bastante tiempo, pero dejás de tener base de comparación, suficiente para que el dato no te sirva. Lo que queremos es que la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos".
En ese sentido, sostuvo que la decisión oficial obedece a una “transparencia estadística” con el objetivo de evitar suspicacias por parte de la oposición.
“No queremos que el kirchnerismo utilice como excusa que nosotros estamos falseando los datos de inflación. Nosotros somos respetuosos con los datos. La única manera de mostrarle a la gente si el índice de inflación mejora o empeora es tener datos comparables y los tenés cuando no cambiás la metodología. No era justo en términos de transparencia hacia la gente cambiar hoy la canasta”.
Además, Adorni sostuvo que el nuevo método para medir el IPC se implementará ‘cuando la inflación sea cero’, una meta que, en sintonía con el presidente Javier Milei, proyecta para mediados de año.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró horas antes que el Indec mantendrá el actual IPC hasta que el proceso de deflación esté consolidado. “No hay fecha del cambio”, aseguró en diálogo con Radio Rivadavia.
La renuncia de Lavagna
El ahora exdirector del Indec, Marco Lavagna, renunció este lunes formalmente al frente de la institución encargada de las estadísticas nacionales en medio de una transición metodológica para mensurar la inflación y de tensión interna por el atraso de los salarios estatales.
El saliente titular del organismo impulsaba un proyecto que apuntaba a renovar la canasta y los ponderadores del índice —hoy basados en patrones de consumo de hace más de dos décadas— con el objetivo de reflejar con mayor precisión los hábitos actuales. Sin embargo, en un contexto de inflación todavía elevada, un cambio metodológico implicaría, al menos en el corto plazo, diferencias en el dato final.
Lavagna, envió una carta a sus empleados luego del portazo que dio este lunes en el organismo estadístico. La misiva enviada por correo al personal del Indec termina con un sugestivo llamado a “defender” el organismo en el futuro y afirma que espera que se actualice “el marco normativo”. No especifica, con esto último, si está hablando del IPC.
“Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. En ese camino, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”, dijo en una parte de la carta.
Y en el cierre resaltó: “Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes. Les deseo lo mejor en lo que viene y confío en que el Indec va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto”.