¿Cómo saber si tengo deudas a mi nombre? El paso a paso para conocer tu situación financiera en segundos

Verificación a través de Veraz

Otra opción para saber si tenemos alguna deuda a nuestro nombre es comunicarse con la línea gratuita de Veraz al (011) 5352 4800. Al llamar, debemos seleccionar el modo de identificación: 1 para usar el DNI y 2 para usar el número de CUIT. Luego, el sistema realizará tres preguntas al azar para validar la identidad, con respuestas de sí (opción 1) o no (opción 2). Una vez validados los datos, se dictará un PIN que debemos anotar para ingresar en Veraz y consultar gratis si existe alguna deuda a nuestro nombre.