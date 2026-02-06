Secciones
Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

El viernes comenzó con 19 grados en la provincia. Qué dice el pronóstico para el fin de semana.

A preparar los paraguas, porque llovería durante todo el día. A preparar los paraguas, porque llovería durante todo el día. Foto: Diego Araoz / LA GACETA
Hace 17 Min

Luego de días sofocantes, la lluvia llegó para refrescar el viernes de los tucumanos. Las precipitaciones provocaron un fuerte descenso en la temperatura y se quedarían durante toda la jornada, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó pasada por agua, con 19 grados de mínima, humedad del 98%, viento del sudoeste a 6 kilómetros por hora y visibilidad a 8 kilómetros. Durante la tarde se esperan 28 grados y lluvias aisladas.

Para el sábado se espera una tendencia similar. El termómetro marcaría entre 19 y 28 grados. Recién el domingo volvería el calor, con una máxima que superaría los 33 grados.

Qué dice la alerta del Servicio Meteorológico

El SMN renovó la alerta amarilla para Tucumán en las primeras horas del viernes: "El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, los mayores acumulados se esperan en las provincias de Tucumán y Salta", indicó el informe.

