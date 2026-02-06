Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Qué dice la alerta del Servicio Meteorológico

El SMN renovó la alerta amarilla para Tucumán en las primeras horas del viernes: "El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora".