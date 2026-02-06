Viernes de tormentas y calor agobiante: qué dice la alerta amarilla vigente para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y calor extremo para este viernes 6 de febrero. La advertencia implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
En algunas zona se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas de caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.
El SMN incluye dentro de la alerta a varias jurisdicciones, entre ellas Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca.
En el caso de las provincias del noroeste argentino, la advertencia está vigente en distintos horarios a lo largo de la jornada y prevé que las tormentas puedan desarrollarse tanto por la tarde como durante la noche, con acumulados de lluvia que podrían superar los 30 a 70 milímetros en forma puntual.
Además de las tormentas, el organismo también señaló una alerta amarilla por altas temperaturas en algunas zonas de Misiones, donde el calor puede tener efectos moderados en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Recomendaciones ante la alerta
Frente a este escenario, el SMN y las autoridades recomiendan a la población:
- Evitar salidas innecesarias durante el desarrollo de tormentas.
- No sacar la basura en horas en que se puedan presentar fenómenos intensos.
- Limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.
- Desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua.
- Cerrar puertas y ventanas, y buscar refugio en estructuras seguras en caso de estar al aire libre.