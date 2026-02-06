Secciones
SociedadClima y ecología

Viernes de tormentas y calor agobiante: qué dice la alerta amarilla vigente para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por temperaturas extremas y tormentas en distintas regiones del país. El fenómeno podría generar riesgos para la salud y complicaciones en actividades cotidianas.

Alerta amarilla por calor y tormentas: el SMN advierte por 17 provincias este jueves 5 de febrero Alerta amarilla por calor y tormentas: el SMN advierte por 17 provincias este jueves 5 de febrero Hola
Por LA GACETA Hace 4 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y calor extremo para este viernes 6 de febrero. La advertencia implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. 

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

En algunas zona se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas de caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. 

El SMN incluye dentro de la alerta a varias jurisdicciones, entre ellas Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca. 

En el caso de las provincias del noroeste argentino, la advertencia está vigente en distintos horarios a lo largo de la jornada y prevé que las tormentas puedan desarrollarse tanto por la tarde como durante la noche, con acumulados de lluvia que podrían superar los 30 a 70 milímetros en forma puntual. 

Además de las tormentas, el organismo también señaló una alerta amarilla por altas temperaturas en algunas zonas de Misiones, donde el calor puede tener efectos moderados en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. 

Recomendaciones ante la alerta

Frente a este escenario, el SMN y las autoridades recomiendan a la población:

- Evitar salidas innecesarias durante el desarrollo de tormentas.

- No sacar la basura en horas en que se puedan presentar fenómenos intensos.

- Limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.

- Desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua.

- Cerrar puertas y ventanas, y buscar refugio en estructuras seguras en caso de estar al aire libre. 

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

El calor no da tregua y rigen alertas por tormentas en gran parte del país

El calor no da tregua y rigen alertas por tormentas en gran parte del país

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
2

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
4

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?
5

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

Yerba Buena dio de baja a la empresa de El Militar Sosa tras el crimen de Érika Álvarez
6

Yerba Buena dio de baja a la empresa de "El Militar" Sosa tras el crimen de Érika Álvarez

Más Noticias
Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Comentarios