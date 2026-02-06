El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

¿Romperá el silencio Justina Gordillo? Esa es la pregunta que muchos se hacen y que podría ser clave para esclarecer por completo el crimen de Érika Álvarez, por el que está acusado Felipe “El Militar” Sosa. La empleada judicial, que prestaba servicios en la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, fue imputada por haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación del celular de la víctima y la fuga de Sosa, a quien en la audiencia se mencionó como su ex pareja.