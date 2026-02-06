Secciones
El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

Los allegados a Justina Gordillo creen que declarará para mejorar su situación procesal. Los defensores del acusado Sosa rompieron el silencio para pedir prudencia.

LA AUDIENCIA. Justina Gordillo será atendida por un profesional de la salud mental por los problemas que le generó quedar involucrada en el caso.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

¿Romperá el silencio Justina Gordillo? Esa es la pregunta que muchos se hacen y que podría ser clave para esclarecer por completo el crimen de Érika Álvarez, por el que está acusado Felipe “El Militar” Sosa. La empleada judicial, que prestaba servicios en la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, fue imputada por haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación del celular de la víctima y la fuga de Sosa, a quien en la audiencia se mencionó como su ex pareja.

Durante el debate en el que se le dictó la prisión preventiva, Gordillo sostuvo que no tenía ningún tipo de adicción y que no conocía personalmente a Érika, una versión que contradice los testimonios aportados por la familia Álvarez. El fiscal Pedro Gallo considera que la mujer estuvo presente en la reunión realizada en la vivienda ubicada en Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. Allí, según la hipótesis del Ministerio Público, habría participado de un encuentro en el que se produjo una situación de sexo grupal.

Si bien su participación directa en el homicidio está prácticamente descartada, su declaración podría resultar determinante para reconstruir qué ocurrió antes y después del crimen. Los investigadores creen que en esa reunión participaron al menos cuatro personas y que, tras el asesinato de Érika, se habrían sumado otras dos que podrían haber intervenido en las maniobras de encubrimiento. De todos los sospechosos, Gordillo es la única que fue identificada hasta el momento.

MISTERIO. Aún no se sabe por qué mataron a Érika Álvarez.

La mujer atraviesa un momento delicado. El avance de la causa habría afectado su salud mental y hoy sería evaluada por un psiquiatra, quien deberá elaborar un diagnóstico. Sus defensores, María Florencia Abdala y Camilo Atim, decidieron no realizar declaraciones públicas por ahora.

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Allegados a Gordillo sostienen que, una vez que supere el impacto emocional de verse involucrada en el caso, podría declarar con el objetivo de mejorar su situación procesal. “Quienes la conocemos sabemos que va a romper el silencio”, anticiparon.

Fin del silencio

“Resulta indispensable aclarar que el episodio se desarrolló en un contexto de excesos y desorganización, cuya dinámica concreta aún se encuentra bajo investigación. Ese contexto no puede ser ignorado ni simplificado sin riesgo de arribar a conclusiones apresuradas o incorrectas”, señalaron Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, defensores de Sosa.

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

“Está fuera de discusión que el hecho investigado ocurrió en el domicilio de Felipe Sosa y que la víctima estuvo allí. Ese dato nunca fue negado ni puesto en duda por esta defensa. La investigación deberá avanzar para determinar con precisión la dinámica de lo sucedido, tarea que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial”, agregaron.

Comunicado: el municipio de Yerba Buena rescindió el contrato que tenía con una empresa de Sosa

Las autoridades del municipio de Yerba Buena confirmaron que la empresa Seguridad Objetiva, de la cual Felipe “El Militar” Sosa es socio gerente, dejó de prestar servicios para esa ciudad desde que tomó estado público el crimen de Érika Antonella Álvarez. Según pudo establecer LA GACETA, la firma brindó durante un período determinado servicios de vigilancia privada en distintos espacios del ejido urbano de Yerba Buena, mediante un esquema de puestos fijos con presencia de personal en horarios establecidos, conocidos como garitas con sereno.

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

“Con el fortalecimiento progresivo de la Guardia Urbana Municipal (GUM), junto con la ampliación del Centro de Monitoreo y del sistema de cámaras de seguridad, la participación de prestadores privados fue reduciéndose de manera gradual a lo largo del tiempo”, explicaron funcionarios municipales.

“En la etapa final, el servicio quedó limitado a algunos puntos específicos, entre ellos el Parque de la Hoya, la Plaza Vieja y el Centro de Reciclaje, ubicado sobre la avenida República del Líbano. Estas tareas se mantuvieron hasta el mes de enero”, señalaron los voceros del municipio.

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

También aclararon que “durante este año, la empresa continuó prestando servicio únicamente en el Parque de la Hoya, hasta que, a partir de hechos de público conocimiento, ese último punto fue dado de baja y la prestación quedó interrumpida en enero”.

“Actualmente, los espacios que contaban con ese esquema de vigilancia se encuentran bajo procesos de evaluación y reorganización, con cobertura a cargo de personal municipal”, concluyeron.

Temas Erika Antonella Álvarez Yerba BuenaCorte Suprema de Justicia de TucumánPedro Gallo
