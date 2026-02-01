Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas (de nivel rojo, naranja y amarillo) por tormentas y calor extremo para este domingo 1 de febrero en distintas regiones del país. El organismo, nacional advirtió que estos fenómenos podrían generar complicaciones en el normal desarrollo de las actividades cotidianas.
Alerta amarilla por tormentas en diez provincias
En ese sentido, rige una alerta naranja por tormentas para Tucumán y el este de Catamarca, La Rioja y San Juan. Allí se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, con caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundantes precipitaciones en cortos períodos.
Además, el SMN estableció una alerta amarilla por tormentas en Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el noroeste de Córdoba, el norte de San Luis, el norte de Mendoza, el centro y oeste de San Juan, el centro de La Rioja y el centro de Catamarca. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, con actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo, lluvias abundantes en cortos lapsos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.
Calor extremo: alertas roja, naranja y amarilla
Por otra parte, el SMN emitió alertas rojas, naranjas y amarillas por altas temperaturas en amplias zonas del país. Rige una alerta roja por calor extremo en el oeste de La Pampa, en las localidades de Chical Co y Puelén; en el norte de Río Negro, en el este de El Cuy y General Roca; y en el este de Neuquén, que abarca Confluencia, el este de Añelo, el este de Pahuenchues y Picún Leufú. Según el organismo, este nivel implica temperaturas “muy peligrosas”, que pueden afectar incluso a personas saludables.
Zonas con alerta naranja y amarilla por altas temperaturas
Asimismo, se declaró una alerta naranja por calor extremo en el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el oeste de Chubut, con temperaturas que pueden resultar “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”. En tanto, rige una alerta amarilla por altas temperaturas en el sudoeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el oeste de Entre Ríos, el centro y sur de Santa Fe y el norte de Misiones, donde el calor puede generar efectos leves a moderados en la salud, aunque peligrosos para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.