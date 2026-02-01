Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Zonas con alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Asimismo, se declaró una alerta naranja por calor extremo en el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el oeste de Chubut, con temperaturas que pueden resultar “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”. En tanto, rige una alerta amarilla por altas temperaturas en el sudoeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el oeste de Entre Ríos, el centro y sur de Santa Fe y el norte de Misiones, donde el calor puede generar efectos leves a moderados en la salud, aunque peligrosos para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.