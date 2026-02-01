Secciones
SociedadClima y ecología

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones “muy peligrosas” en algunas provincias.

Alerta roja por calor: las temperaturas superarán los 30° Alerta roja por calor: las temperaturas superarán los 30° Clarín
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas (de nivel rojo, naranja y amarillo) por tormentas y calor extremo para este domingo 1 de febrero en distintas regiones del país. El organismo, nacional advirtió que estos fenómenos podrían generar complicaciones en el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Alerta amarilla por tormentas en diez provincias

En ese sentido, rige una alerta naranja por tormentas para Tucumán y el este de Catamarca, La Rioja y San Juan. Allí se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, con caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Además, el SMN estableció una alerta amarilla por tormentas en Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el noroeste de Córdoba, el norte de San Luis, el norte de Mendoza, el centro y oeste de San Juan, el centro de La Rioja y el centro de Catamarca. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, con actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo, lluvias abundantes en cortos lapsos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Calor extremo: alertas roja, naranja y amarilla

Por otra parte, el SMN emitió alertas rojas, naranjas y amarillas por altas temperaturas en amplias zonas del país. Rige una alerta roja por calor extremo en el oeste de La Pampa, en las localidades de Chical Co y Puelén; en el norte de Río Negro, en el este de El Cuy y General Roca; y en el este de Neuquén, que abarca Confluencia, el este de Añelo, el este de Pahuenchues y Picún Leufú. Según el organismo, este nivel implica temperaturas “muy peligrosas”, que pueden afectar incluso a personas saludables.

Zonas con alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Asimismo, se declaró una alerta naranja por calor extremo en el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el oeste de Chubut, con temperaturas que pueden resultar “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”. En tanto, rige una alerta amarilla por altas temperaturas en el sudoeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el oeste de Entre Ríos, el centro y sur de Santa Fe y el norte de Misiones, donde el calor puede generar efectos leves a moderados en la salud, aunque peligrosos para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Lo más popular
Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
1

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
2

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
3

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
4

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán
5

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Llueve sobre mojado
6

Llueve sobre mojado

Más Noticias
Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios