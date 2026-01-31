Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

La jornada comenzó con 22 grados, humedad del 91%, viento en direcciones variables a 4 kilómetros por hora y visibilidad a 8 kilómetros. Para la tarde se esperan 31 grados. Una tendencia similar habría el domingo, aunque el termómetro registraría una leve baja. Las temperaturas oscilarían entre los 20 y los 28 grados.