Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Las temperaturas irían de los 22 a los 31 grados durante toda la jornada.

ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Los tucumanos tendrán un sábado con temperaturas que superarían los 30 grados, aunque continúa el alerta amarilla por lluvias y tormentas para toda la provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con 22 grados, humedad del 91%, viento en direcciones variables a 4 kilómetros por hora y visibilidad a 8 kilómetros. Para la tarde se esperan 31 grados. Una tendencia similar habría el domingo, aunque el termómetro registraría una leve baja. Las temperaturas oscilarían entre los 20 y los 28 grados.

El observador meteorológico Cristofer Brito anticipó en declaraciones a LA GACETA que "enero finaliza como venía hasta ahora, con lluvias. Un frente frío va a ingresar el sábado por la noche y el domingo primero de febrero vamos a tener precipitaciones en toda la provincia".

Respecto a cómo continuará el mes, Brito indicó que febrero mantendrá condiciones de calor y humedad, aunque con lluvias menos consecutivas: “Después de las precipitaciones del domingo vamos a tener entre cuatro y cinco días con buen tiempo, con nubosidad variable y lluvias prácticamente nulas. Recién hacia el viernes o sábado siguiente podrían volver las precipitaciones, asociadas a otro frente frío”.

Alerta amarilla

El nuevo informe del SMN sostuvo que la provincia continúa en alerta amarilla por lluvias y tormentas: "El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas". "Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora", añadió.

Asimismo, advirtió que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y/o granizo".

