El calor no da tregua y rigen alertas por tormentas en gran parte del país

Tormentas y lluvias con acumulados significativos

En paralelo, rige una alerta amarilla por tormentas en el oeste bonaerense, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, el norte de San Luis, el noreste de Mendoza y La Pampa. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.