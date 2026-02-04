El calor no da tregua y rigen alertas por tormentas en gran parte del país
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por altas temperaturas, tormentas y lluvias para este miércoles 4 de febrero, con 16 provincias afectadas y posibles riesgos para la salud y las actividades cotidianas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por altas temperaturas, tormentas y lluvias para este miércoles 4 de febrero. El organismo informó que un total de 16 provincias se verán afectadas por estos fenómenos que podrían provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
La alerta amarilla por calor alcanza a la ciudad de Buenos Aires, sectores del norte, este y oeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero y el este de Chaco y Formosa. Según indicó el SMN, las temperaturas elevadas pueden producir efectos leves a moderados en la salud y resultar peligrosas, especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Tormentas y lluvias con acumulados significativos
En paralelo, rige una alerta amarilla por tormentas en el oeste bonaerense, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, el norte de San Luis, el noreste de Mendoza y La Pampa. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.
Asimismo, el SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias para el oeste de Neuquén, el sudeste de Chubut y el centro y norte de Santa Cruz. En estas regiones se prevén precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 10 y 25 milímetros, siendo los registros más elevados los esperados en la zona costera de Santa Cruz.