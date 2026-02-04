Secciones
SociedadClima y ecología

El calor no da tregua y rigen alertas por tormentas en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por altas temperaturas, tormentas y lluvias para este miércoles 4 de febrero, con 16 provincias afectadas y posibles riesgos para la salud y las actividades cotidianas.

Alerta por tormentas y calor extremo en varias provincias Alerta por tormentas y calor extremo en varias provincias A24
Hace 3 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por altas temperaturas, tormentas y lluvias para este miércoles 4 de febrero. El organismo informó que un total de 16 provincias se verán afectadas por estos fenómenos que podrían provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

La alerta amarilla por calor alcanza a la ciudad de Buenos Aires, sectores del norte, este y oeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero y el este de Chaco y Formosa. Según indicó el SMN, las temperaturas elevadas pueden producir efectos leves a moderados en la salud y resultar peligrosas, especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Tormentas y lluvias con acumulados significativos

En paralelo, rige una alerta amarilla por tormentas en el oeste bonaerense, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, el norte de San Luis, el noreste de Mendoza y La Pampa. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

Asimismo, el SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias para el oeste de Neuquén, el sudeste de Chubut y el centro y norte de Santa Cruz. En estas regiones se prevén precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 10 y 25 milímetros, siendo los registros más elevados los esperados en la zona costera de Santa Cruz.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Historias de policías buenos y de policías malos
2

Historias de policías buenos y de policías malos

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
3

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Comentarios