Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Para este sábado 31 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el pronóstico se mantendrá sin cambios y renovó las alertas rojas, naranjas y amarillas por calor extremo en determinadas zonas. Además, el organismo dio a conocer una serie de avisos por tormentas fuertes que afectarán a diferentes regiones.
La persistencia de estos fenómenos configura un contexto climático complejo, en el que se reiteran las advertencias oficiales tanto por las altas temperaturas como por la posibilidad de tormentas de intensidad considerable.
El SMN emitió alertas por tormentas fuertes en varias regiones del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas por tormentas y señaló que San Juan y Mendoza serán las provincias más comprometidas, bajo aviso de nivel naranja. En esas zonas se prevén fenómenos considerados “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Para estos sectores se anticipa caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y lluvias intensas en cortos períodos, con acumulados de precipitación estimados entre 40 y 70 milímetros.
En tanto, en el resto de San Juan y Mendoza, así como en Río Negro, San Luis, Neuquén, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, rige una alerta amarilla por tormentas, con ráfagas que podrían superar los 75 kilómetros por hora y valores de precipitación.
Alerta roja y naranja por calor extremo: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas
El organismo, que depende del Ministerio de Defensa, informó que la alerta roja por calor alcanzará a Neuquén (Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picún Leufú), a Río Negro (El Cuy y General Roca) y a La Pampa (en Chical Co y Puelén). En estas zonas, las altas temperaturas podrían alcanzar entre 30° y 34°.
Asimismo, se emitió una alerta naranja por temperaturas elevadas para el oeste de Chubut y las zonas cordilleranas del sur de Río Negro y Neuquén, donde se esperan mínimas de 16°C y máximas de 29°C. Según el SMN, estos fenómenos son considerados “muy peligrosos”, en especial para los grupos de riesgo, y pueden provocar un efecto moderado a alto en la salud.