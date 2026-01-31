Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Asimismo, se emitió una alerta naranja por temperaturas elevadas para el oeste de Chubut y las zonas cordilleranas del sur de Río Negro y Neuquén, donde se esperan mínimas de 16°C y máximas de 29°C. Según el SMN, estos fenómenos son considerados “muy peligrosos”, en especial para los grupos de riesgo, y pueden provocar un efecto moderado a alto en la salud.