Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas para este viernes 30 de enero por calor extremo y tormentas en distintas provincias del país. Según informó el organismo, en algunas regiones el aviso alcanzará el nivel rojo, con impacto alto a extremo en la salud, mientras que en otras rigen advertencias naranjas y amarillas por temperaturas elevadas y fenómenos meteorológicos que podrían resultar peligrosos para la población.