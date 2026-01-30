Secciones
Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

El SMN anticipó temperaturas muy elevadas, con alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias, y advirtió además por tormentas fuertes con ráfagas intensas, granizo y lluvias abundantes en cortos períodos.

Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas para este viernes 30 de enero por calor extremo y tormentas en distintas provincias del país. Según informó el organismo, en algunas regiones el aviso alcanzará el nivel rojo, con impacto alto a extremo en la salud, mientras que en otras rigen advertencias naranjas y amarillas por temperaturas elevadas y fenómenos meteorológicos que podrían resultar peligrosos para la población.

La alerta roja por altas temperaturas alcanzará a Neuquén (Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picún Leufú), Río Negro (El Cuy y General Roca) y La Pampa (Chical Co y Puelén). En estas regiones, las máximas se ubicarán entre los 32°C y 38°C, con posibilidad de tormentas aisladas en algunas localidades.

Corrientes bajo alerta naranja por temperaturas muy peligrosas

En paralelo, el organismo nacional emitió una alerta naranja por calor para Corrientes. Según detalló, las temperaturas pueden resultar muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, y generar un efecto moderado a alto en la salud. En ciertos puntos de la provincia, la máxima podría llegar a los 35°.

Alerta amarilla por calor en Buenos Aires y otras provincias

Asimismo, se estableció una alerta amarilla por altas temperaturas en el sur de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y en áreas de Neuquén y Río Negro donde no rige el aviso rojo. Estas condiciones pueden ser peligrosas, sobre todo para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Fuertes tormentas: qué provincias están en alerta

Además del calor, el SMN emitió alertas por tormentas. El nivel naranja se concentrará en Neuquén y Mendoza, donde se prevén fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, con caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y lluvias abundantes en cortos períodos, con acumulados de entre 30 y 70 milímetros.

En tanto, una alerta amarilla por tormentas regirá en los sectores restantes de Neuquén y Mendoza, así como en Río Negro, La Pampa, San Luis, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Allí, las ráfagas podrían superar los 60 km/h y los valores de precipitación acumulada rondarían entre 10 y 15 milímetros.

