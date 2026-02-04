Secciones
Política

LLA llegó al Concejo de Yerba Buena: Apud armó bloque y denunció un municipio "sobredimensionado"

El concejal Álvaro Apud formalizó el espacio de La Libertad Avanza con el apoyo del diputado Gerardo Huesen.

Álvaro Apud y Gerardo Huesen. Álvaro Apud y Gerardo Huesen.
Hace 1 Hs

La Libertad Avanza (LLA) ya tiene representación oficial en el Concejo Deliberante de Yerba Buena. El concejal Álvaro Apud presentó hoy la nota formal para constituir el bloque monobloque bajo el sello libertario, posicionándose como una alternativa crítica a la actual gestión legislativa y municipal.

Apud, quien estuvo acompañado por el diputado nacional Gerardo Huesen, justificó la movida como una necesidad de coherencia política. "Somos oposición a un Concejo que va totalmente en contra de las políticas nacionales", sentenció. El edil apuntó contra las recurrentes ampliaciones presupuestarias y denunció que la estructura municipal está "sobredimensionada", con cargos que carecen de funciones claras.

"Mientras la Nación impulsa el ajuste y la eficiencia, el municipio avanza en sentido contrario", remarcó Apud. El concejal no descartó que el bloque crezca en el corto plazo al anticipar que mantiene conversaciones con otros ediles que podrían sumarse a las filas de LLA en las próximas semanas.

Temas TucumánYerba BuenaMario Gerardo HuesenConcejo Deliberante de Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Álvaro Apud contra el municipio de Yerba Buena: “Tienen 80 funcionarios de alto rango”

Álvaro Apud contra el municipio de Yerba Buena: “Tienen 80 funcionarios de alto rango”

Si sos emprendedor, gastronómico o productor, la Feria del Jardín quiere sumarte

Si sos emprendedor, gastronómico o productor, la Feria del Jardín quiere sumarte

Detuvieron a la pareja de Sosa por el crimen de Érika

Detuvieron a la pareja de Sosa por el crimen de Érika

¿Sos deportista y vivís en Yerba Buena? Podés postularte a la Beca Deportiva de la municipalidad

¿Sos deportista y vivís en Yerba Buena? Podés postularte a la Beca Deportiva de la municipalidad

¿Por qué detuvieron a la pareja del Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué detuvieron a la pareja del "Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
2

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Historias de policías buenos y de policías malos
3

Historias de policías buenos y de policías malos

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
El precio de la ropa: Caputo celebró el mea culpa de un empresario, mientras el sector lo tildó de payaso

El precio de la ropa: Caputo celebró el "mea culpa" de un empresario, mientras el sector lo tildó de "payaso"

Milei reglamentó la Emergencia en Discapacidad y reformó el sistema de pensiones

Milei reglamentó la Emergencia en Discapacidad y reformó el sistema de pensiones

Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

Manuel Adorni contra el sector textil: No estamos para proteger industrias

Manuel Adorni contra el sector textil: "No estamos para proteger industrias"

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina pidió la anulación del juicio denunció “chantajes”

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina pidió la anulación del juicio denunció “chantajes”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Comentarios