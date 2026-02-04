LLA llegó al Concejo de Yerba Buena: Apud armó bloque y denunció un municipio "sobredimensionado"

La Libertad Avanza (LLA) ya tiene representación oficial en el Concejo Deliberante de Yerba Buena. El concejal Álvaro Apud presentó hoy la nota formal para constituir el bloque monobloque bajo el sello libertario, posicionándose como una alternativa crítica a la actual gestión legislativa y municipal.
Apud, quien estuvo acompañado por el diputado nacional Gerardo Huesen, justificó la movida como una necesidad de coherencia política. "Somos oposición a un Concejo que va totalmente en contra de las políticas nacionales", sentenció. El edil apuntó contra las recurrentes ampliaciones presupuestarias y denunció que la estructura municipal está "sobredimensionada", con cargos que carecen de funciones claras.
"Mientras la Nación impulsa el ajuste y la eficiencia, el municipio avanza en sentido contrario", remarcó Apud. El concejal no descartó que el bloque crezca en el corto plazo al anticipar que mantiene conversaciones con otros ediles que podrían sumarse a las filas de LLA en las próximas semanas.