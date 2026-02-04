LLA llegó al Concejo de Yerba Buena: Apud armó bloque y denunció un municipio "sobredimensionado"

Apud, quien estuvo acompañado por el diputado nacional Gerardo Huesen, justificó la movida como una necesidad de coherencia política. "Somos oposición a un Concejo que va totalmente en contra de las políticas nacionales", sentenció. El edil apuntó contra las recurrentes ampliaciones presupuestarias y denunció que la estructura municipal está "sobredimensionada", con cargos que carecen de funciones claras.