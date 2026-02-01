Detuvieron a la pareja de Sosa por el crimen de Érika

“La Policía va a seguir trabajando a fondo en este caso. La detención de esta sospechosa es clave para el esclarecimiento, pero la investigación no termina acá. Habíamos solicitado la detención de otras personas, pero esos pedidos fueron rechazados. Vamos a profundizar la pesquisa para reunir más indicios contra quienes consideremos que pudieron haber tenido algún tipo de vinculación”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau, en diálogo con LA GACETA.