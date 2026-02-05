Yerba Buena impulsa controles toxicológicos obligatorios a funcionarios

Según explicó Garolera, la motivación del proyecto surgió a partir de hechos recientes que tuvieron fuerte impacto público. “Fue la noticia del gobernador de Salta, donde él pedía el test de toxicología, pero a nivel provincial. Que un gobernador lo pida me ha parecido muy impactante. Nadie está exento de nada, debería aplicarse a todos los poderes”, sostuvo. A ese contexto -según comentó- sumó el caso del homicidio de Érica Álvarez, en el que se vio involucrada una persona que trabajaba en la Corte Suprema de Justicia. “Yo creo que la persona que consume droga, tiene contacto con narcotraficantes”, afirmó.