Quién es quién en el "Caso Érika": los perfiles detrás del crimen que conmociona a Tucumán

"El Mayor" tiene un historial pesado. Ya había sido detenido en Tucumán en 2021 por un pedido de captura de la Justicia Federal de Chaco vinculado al envío de 1.200 kilos de marihuana. Tras regresar a la provincia en 2023, habría retomado su vínculo con la joven. La sospecha de los especialistas es sombría: resulta difícil creer que alguien se atrevería a asesinar a la pareja de un narco de este calibre sin que él estuviera, al menos, al tanto.