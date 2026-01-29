Quién es quién en el "Caso Érika": los perfiles detrás del crimen que conmociona a Tucumán

El caso de Érika Antonella Álvarez se perfila como uno de los hechos policiales más resonantes de la historia reciente en Tucumán. A medida que el fiscal Marcelo Leguizamón avanza en la instrucción, la causa revela una trama donde convergen adicciones, un exmilitar con entrenamiento internacional y un “pesado líder narco” paraguayo.
Una joven vulnerable en una red peligrosa
Érika tenía 25 años y estudiaba enfermería. Su vida estaba marcada por una fuerte adicción que, según los testimonios, la llevaba a relacionarse con hombres para poder consumir. Aunque inicialmente se dijo que era dama de compañía, la investigación sugiere que participaba en reuniones donde se facilitaban sustancias y sexo grupal. Su final fue atroz: asesinada a golpes en una vivienda de Yerba Buena mediante una "toma de león" que le lesionó las vértebras, atada de pies a cabeza y arrojada en un basural de Manantial Sur dentro de una bolsa de consorcio.
"El Militar": el principal sospechoso
El único imputado hasta el momento es Felipe Sosa. Su perfil es inquietante: egresó del Colegio Militar de la Nación y sirvió en la Legión Extranjera de Francia. Tras retirarse, fundó su propia empresa de seguridad privada. A pesar de que su defensa lo describe como un empresario respetado que solo cumplió misiones de paz, sus vecinos le temían y sus antecedentes lo exponen: fue investigado por violencia de género y por el hallazgo de decenas de plantas de marihuana en su casa, procesos que terminaron en polémicos sobreseimientos.
Sosa, quien fue capturado en Buenos Aires cuando intentaba salir del país, admitió en audiencia que se reunía con la víctima para consumir sustancias. Los investigadores sospechan que Érika pudo haber sido convocada para uno de los encuentros sexuales que el exlegionario solía frecuentar.
La sombra de "El Mayor"
La causa tiene un tercer protagonista clave que no vive con Érika, pero la sostenía económicamente: C. F. B., conocido como "El Mayor". Se trata de un ciudadano paraguayo señalado como el líder de una organización criminal que trafica marihuana por vía aérea a gran escala.
"El Mayor" tiene un historial pesado. Ya había sido detenido en Tucumán en 2021 por un pedido de captura de la Justicia Federal de Chaco vinculado al envío de 1.200 kilos de marihuana. Tras regresar a la provincia en 2023, habría retomado su vínculo con la joven. La sospecha de los especialistas es sombría: resulta difícil creer que alguien se atrevería a asesinar a la pareja de un narco de este calibre sin que él estuviera, al menos, al tanto.
Vínculos de poder y piezas faltantes
La investigación busca determinar quién ayudó a Sosa a ocultar el cuerpo, ya que se cree que no pudo hacerlo solo. En este escenario aparecen figuras como su socio —un militar retirado mencionado en la causa de venta de armas a Croacia y Ecuador en los años 90— y su actual pareja, Justina Gordillo, una secretaria judicial con prestación de servicios en la Corte Suprema provincial.
Mientras se espera el resultado de las pericias de ADN y el análisis de los teléfonos secuestrados, la familia de Érika apunta también hacia una mujer desconocida que habría amenazado a la joven días antes del crimen. Por ahora, el silencio de los dispositivos tecnológicos y el contenido de una caja fuerte secuestrada en las oficinas de Sosa son las llaves que podrían terminar de cerrar este complejo rompecabezas policial.