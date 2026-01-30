Cuál es la fruta con más fibra y que ayuda a perder peso, según los nutricionistas

Si el objetivo de los pacientes es bajar de peso, los nutricionistas remarcan que la presencia de frutas en las dietas de cada día es de suma importancia. En este marco, algunas de ellas son ricas en agua y fibras lo que influye de manera significativa para adelgazar. ¿Cuáles son?
Según los especialistas, al menos cinco porciones diarias de frutas se deben incluir en nuestro régimen de comidas si queremos llegar a la meta. Durante el verano, la variedad de estos alimentos es mayor y por este motivo se recomienda seleccionar aquellos con valiosas propiedades y los que más beneficios nos propicien.
Cuáles son las frutas que más agua y fibra tienen para bajar de peso
Melón
El melón es el ganador del concurso a la fruta más rica, con más agua y fibra, vitaminas y antioxidantes que se puede comer todo el verano. Además, en esta estación se consigue a un precio bastante conveniente en verdulerías y supermercados.
¿Por qué el agua en una fruta es buena? Por supuesto que en verano hay que estar más hidratado que nunca, pero también porque los nutricionistas recomiendan siempre a la hora de perder peso, consumir frutas con alto contenido de agua.
Sandía
La sandía es similar y tiene muchas propiedades. Es buena para el corazón, también ayuda a bajar de peso, es buena para la vista, reduce la inflamación, sube la energía y tiene antioxidantes y vitamina C.
Por cada 100 gramos de sandía hay tan solo 30 gramos de calorías, no tiene grasa ni colesterol. Tiene unos 8 gramos por cada 100 de hidratos de carbono, de los cuales 0,4 gramos son fibra alimentaria y 6 gramos, azúcares. Ayuda mucho a saciarse y bajar de peso.
Frutilla
Las frutillas son más de la primavera, pero aún quedan algunas en el verano. Son ricas en agua, vitaminas y minerales. Tienen un gran poder diurético depurativo para que el organismo no retenga líquidos y pueda eliminar toxinas y aporta muy pocas calorías.
Se calcula que 100 gramos de frutillas tienen unos 32 gramos de calorías y 5,5 de carbohidratos.
Banana
Una fruta que tiene mala fama y sin embargo es muy buena. Proporciona potasio, magnesio, manganeso, fibra, vitaminas B6 y C. Y, aunque hay muchos mitos al respecto, hay estudios que afirman que reduce el azúcar en la sangre y el colesterol.
Cereza
Las cerezas son otro aliado de las dietas y un imperdible de estos meses. Su temporada se produce entre finales de primavera y comienzos del verano.
El contenido que tiene de hidratos de carbono se sitúa en torno a los 13,5 gramos por cada 100 de producto, pero también cuenta con una buena proporción de potasio, magnesio, calcio y hierro.
Pera
Las peras pueden encontrarse todo el año, pero hay algunas variedades muy ricas en la época estival.
Es una fruta con un alto contenido en fibras y en pectina, lo que produce un efecto saciante inmediato y ayuda a no picotear alimentos que engordan. Además, es una fruta con muy pocas calorías.