Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

El referente de La Libertad Avanza presentó un plan para que los municipios absorban esa gestión.

Hace 1 Hs

En el marco del plan de gobierno "Punto de Partida para la Libertad de los Tucumanos", Lisandro Catalán lanzó una propuesta que busca sacudir la estructura política de la provincia: la eliminación total de las comunas rurales. El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán planteó que estas estructuras sean absorbidas por los municipios para optimizar los recursos y "terminar con el clientelismo político".

Catalán explicó que el nuevo esquema territorial vendrá acompañado de un sistema de coparticipación automático y transparente. El objetivo es eliminar la discrecionalidad en la entrega de fondos y reducir la burocracia estatal. 

“Lo que nació como una herramienta de descentralización terminó convirtiéndose en una estructura clientelar”, sentenció el dirigente, quien aseguró que esta reforma permitirá destinar el dinero del "gasto político" directamente a obras de infraestructura y servicios esenciales.

En ese sentido, afirmó que la reforma busca mejorar la gestión administrativa de los vecinos que viven en las actuales comunas, optimizando los recursos provinciales y destinándolos principalmente a obras de infraestructura y servicios que impacten directamente en la calidad de vida.

Catalán también remarcó que la eliminación de las comunas redundará en una optimización de los recursos del Estado, mediante la reducción del gasto político y el achicamiento de la estructura administrativa. En esa línea, aseguró que el dinero que hoy se destina al sostenimiento de estructuras políticas pasará a orientarse hacia obras concretas y mejoras en servicios esenciales.

