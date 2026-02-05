Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

En el marco del plan de gobierno "Punto de Partida para la Libertad de los Tucumanos", Lisandro Catalán lanzó una propuesta que busca sacudir la estructura política de la provincia: la eliminación total de las comunas rurales. El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán planteó que estas estructuras sean absorbidas por los municipios para optimizar los recursos y "terminar con el clientelismo político".