Secciones
SociedadSalud

Cuál es el momento del día en el que somos más felices, según la ciencia

Aunque el estado de ánimo fluctúe durante el día, esta hora parece ser la favorita de la mayoría de personas.

El momento del día en que somos más felices. El momento del día en que somos más felices.
Por Luisina Acosta Hace 25 Min

Cada persona tiene su instante preferido del día. Para algunos, es ese rato de tranquilidad con el primer café de la mañana; para otros, la caminata de regreso a casa o la tan esperada hora de ir a dormir. A lo largo de la jornada, los estados de ánimo fluctúan, pero, según la ciencia, pareciera que existe un momento donde podemos ser más felices

Siete rutinas diarias para estimular las hormonas de la felicidad, según Harvard

Siete rutinas diarias para estimular las hormonas de la felicidad, según Harvard

Más allá de las preferencias individuales, investigaciones científicas han identificado un momento específico del día en el que, en promedio, las personas experimentan mayores niveles de felicidad y bienestar emocional.

La mañana, el pico del bienestar

Un estudio realizado por el University College de Londres, citado por Vogue España, analizó las respuestas de casi 50.000 personas para comprender cómo varían las emociones a lo largo del día. Los resultados revelaron que el momento en que las personas se sienten más felices es a primera hora de la mañana.

Según la doctora Feifei Bu, líder de la investigación, "los resultados sugieren que, de media, la salud mental y el bienestar de las personas son mejores por la mañana y peores a medianoche". Este patrón se mantiene constante incluso durante los fines de semana.

El reloj biológico y la química del ánimo

La explicación detrás de este fenómeno está relacionada con el reloj biológico humano. Durante las primeras horas del día, el cuerpo alcanza niveles máximos de cortisol, una hormona que, en cantidades adecuadas, contribuye a la sensación de energía y bienestar.

Además, el despertar tras el descanso nocturno implica una transición desde un estado de relajación profunda, lo que puede influir positivamente en el estado de ánimo al comenzar el día.

Madrugar, una ventaja para el bienestar

Otra investigación, realizada por la Universidad de Roehampton, sugiere que las personas que se levantan temprano tienden a tener una mejor calidad de vida. Despertarse antes de las 7 de la mañana se asocia con una mayor salud, mejor manejo del estrés y un índice de masa corporal más bajo.

Estos hallazgos refuerzan la idea de que madrugar no solo permite aprovechar mejor el día, sino que también puede tener beneficios significativos para la salud mental y física.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
2

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
3

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
4

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026
5

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
6

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Más Noticias
Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios