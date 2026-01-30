Cuál es el momento del día en el que somos más felices, según la ciencia

Cada persona tiene su instante preferido del día. Para algunos, es ese rato de tranquilidad con el primer café de la mañana; para otros, la caminata de regreso a casa o la tan esperada hora de ir a dormir. A lo largo de la jornada, los estados de ánimo fluctúan, pero, según la ciencia, pareciera que existe un momento donde podemos ser más felices.
Más allá de las preferencias individuales, investigaciones científicas han identificado un momento específico del día en el que, en promedio, las personas experimentan mayores niveles de felicidad y bienestar emocional.
La mañana, el pico del bienestar
Un estudio realizado por el University College de Londres, citado por Vogue España, analizó las respuestas de casi 50.000 personas para comprender cómo varían las emociones a lo largo del día. Los resultados revelaron que el momento en que las personas se sienten más felices es a primera hora de la mañana.
Según la doctora Feifei Bu, líder de la investigación, "los resultados sugieren que, de media, la salud mental y el bienestar de las personas son mejores por la mañana y peores a medianoche". Este patrón se mantiene constante incluso durante los fines de semana.
El reloj biológico y la química del ánimo
La explicación detrás de este fenómeno está relacionada con el reloj biológico humano. Durante las primeras horas del día, el cuerpo alcanza niveles máximos de cortisol, una hormona que, en cantidades adecuadas, contribuye a la sensación de energía y bienestar.
Además, el despertar tras el descanso nocturno implica una transición desde un estado de relajación profunda, lo que puede influir positivamente en el estado de ánimo al comenzar el día.
Madrugar, una ventaja para el bienestar
Otra investigación, realizada por la Universidad de Roehampton, sugiere que las personas que se levantan temprano tienden a tener una mejor calidad de vida. Despertarse antes de las 7 de la mañana se asocia con una mayor salud, mejor manejo del estrés y un índice de masa corporal más bajo.
Estos hallazgos refuerzan la idea de que madrugar no solo permite aprovechar mejor el día, sino que también puede tener beneficios significativos para la salud mental y física.