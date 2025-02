Agua con limón: ¿qué beneficios aporta y qué riesgos puede implicar?

Según Cleveland Clinic, el consumo de un vaso de agua con limón aporta alrededor del 21% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C. Sin embargo, una revisión de más de 60 ensayos clínicos concluyó que la suplementación no reduce la incidencia de resfriados en la población general. En algunos casos, se observó una reducción en la duración de los síntomas, pero no un impacto en la prevención de enfermedades.