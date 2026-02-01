Qué bebidas elegir en verano para hidratarse y no sumar calorías

Disfrutar de una bebida quizás más calórica no debería ser motivo de reproches o castigo, sin embargo, es importante cuidar la frecuencia con que lo hacemos. Resulta relevante que “pese a que nos demos esos merecidos caprichos, nos tomemos unos helados, o salgamos por ahí con los amigos, procuremos mantener un patrón de alimentación saludable en el día a día, sobre todo aprovechando los días que comemos en casa”, destaca la especialista