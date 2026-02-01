Qué bebidas elegir en verano para hidratarse y no sumar calorías

Durante el verano, las altas temperaturas hacen que la hidratación se vuelva una prioridad para cuidar la salud y el bienestar. Sin embargo, muchas bebidas industrializadas que prometen frescura contienen altos niveles de azúcar y aportan una gran cantidad de calorías innecesarias. Por eso, conocer cuáles son las bebidas menos calóricas y más refrescantes permite elegir mejor qué tomar en los días de calor intenso.
En el verano podemos distendernos incluso de las restricciones de la dieta. Así durante este período de menores obligaciones, podemos aumentar el consumo de bebidas más calóricas y menos saludables. “Solemos perder la rutina por las vacaciones, salimos más de cervezas y tapas a las terrazas, o comemos más fuera de casa”, explica Andrea Calderón, nutricionista de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación al medio Cuidate Plus.
Disfrutar de una bebida quizás más calórica no debería ser motivo de reproches o castigo, sin embargo, es importante cuidar la frecuencia con que lo hacemos. Resulta relevante que “pese a que nos demos esos merecidos caprichos, nos tomemos unos helados, o salgamos por ahí con los amigos, procuremos mantener un patrón de alimentación saludable en el día a día, sobre todo aprovechando los días que comemos en casa”, destaca la especialista
¿Cuáles son las bebidas menos calóricas para tomar en el verano?
Así es que la pregunta sobre las bebidas más convenientes se hace protagonista. Si lo que queremos es cuidar nuestra figura pero a la misma refrescarnos, Calderón facilita algunas opciones que no solo incluyen el agua. Para hidratarnos, estas son las bebidas más saludables:
- Agua
- Agua con gas
- Agua saborizada
- Infusiones frías sin azúcar
- Café solo con hielo
- Batidos de frutas naturales
Estas bebidas, indica la experta, “nos ayudan a mantenernos hidratados de forma saludable, y apenas tienen calorías”.
Además de esto, la experta recuerda que “si de vez en cuando nos apetece otro tipo de bebida en un contexto social no hay problema, aunque es cierto que en verano solemos tomar una alta cantidad de bebidas azucaradas o alcohólicas que suman muchas calorías líquidas de las que apenas somos conscientes, por lo que no deben desplazar a una hidratación saludable”.