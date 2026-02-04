Cifras que preocupan: a qué edad comienzan a consumir alcohol, vapeadores y drogas los adolescentes en Argentina

El consumo de alcohol, vapeadores y psicofármacos comienza cada vez más temprano entre adolescentes en Argentina. Así lo revela el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, presentado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), que relevó datos de 117.833 estudiantes de 1.085 escuelas de todo el país.
El informe, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas, analiza el uso de sustancias legales e ilegales y compara los resultados con los obtenidos hace una década. La investigación se centra en el consumo de alcohol, marihuana, cigarrillo, vapeadores, psicofármacos y otras drogas, y ofrece una radiografía actualizada sobre cómo, cuándo y a qué edad comienzan estas prácticas.
Uno de los aportes más relevantes del estudio es la incorporación de la edad promedio de inicio, un dato clave para pensar políticas de prevención más efectivas. Según los resultados, el primer contacto con varias sustancias ocurre durante los primeros años de la secundaria, lo que refuerza la necesidad de intervenir de manera temprana desde el sistema educativo y de salud.
Los consumos más frecuentes
Los datos muestran que, entre estudiantes de nivel secundario, las sustancias más consumidas alguna vez en la vida son:
- Las bebidas energizantes (75%).
- El alcohol (72,5%), muy por encima del resto.
- Vapeadores o cigarrillos electrónicos, con una prevalencia del 35,5%.
- El consumo de tabaco, que alcanza al 28,7% de los estudiantes.
- La marihuana ocupa el quinto lugar, con una tasa del 17%.
- El uso de psicofármacos, especialmente tranquilizantes: el 11% los consumió alguna vez, y cerca del 6% lo hizo sin prescripción médica, ya sea por iniciativa propia o facilitados por adultos de su entorno.
- El consumo de cocaína alcanza al 4,4%-
- El de solventes e inhalables (como pegamentos, pinturas o naftas) al 4,3%.
- El 3% de los estudiantes declaró haber consumido estimulantes, y el 2,2% lo hizo sin indicación médica.
- En cuanto al éxtasis, el 2,5% afirmó haberlo probado al menos una vez en su vida.
Vapeadores, marihuana y psicofármacos: los nuevos focos de alerta
El consumo de marihuana aumenta con la edad: mientras que el 8,7% de los menores de 14 años declaró haber consumido alguna vez, el porcentaje asciende al 27,5% entre quienes tienen 17 años o más. Además, la edad de inicio bajó de 14,6 a 14,4 años, y el consumo en el último mes pasó del 7,6% al 8,5% en la última década.
En contraste, el cigarrillo tradicional muestra una caída sostenida: la prevalencia de vida descendió del 35,8% al 28,7%. Sin embargo, este descenso no implica una reducción del consumo de nicotina, ya que el vapeador aparece como una alternativa cada vez más presente, especialmente entre mujeres. En el último mes, el vapeo (16,7%) superó al consumo de tabaco (13,8%).
Uno de los datos más preocupantes del informe está vinculado a los psicofármacos. La edad promedio de inicio de los tranquilizantes es de 12,6 años, y la de los estimulantes, de 12,7. Además, el 5,9% de los estudiantes probó tranquilizantes sin receta médica y el 2,2% consumió estimulantes sin prescripción, una práctica que expone riesgos serios para la salud.
En términos generales, el estudio señala que el 16% de los adolescentes consumió alguna vez al menos una sustancia psicoactiva ilegal, y que el 10,4% lo hizo en el último mes. Para Sedronar, estos datos refuerzan una conclusión central: la prevención debe comenzar antes, con información clara, acompañamiento y políticas públicas que dialoguen con las adolescencias reales de hoy, atravesadas por nuevas formas de consumo y vínculos más complejos con las sustancias.