Si trabajás en aviación o turismo podés estudiar una maestría con una beca
La convocatoria está abierta hasta el 11 de febrero para mujeres de todo el país con título de grado y al menos tres años de experiencia en el sector. La postulación se realiza a través del sitio wiatt.aeropuertosargentina.com, en la sección Becas WIATT.
La industria aérea cambia, crece y se moderniza de manera constante. Por esa razón, el liderazgo femenino comienza a ocupar un lugar cada vez más visible. Con ese objetivo, Aeropuertos Argentina y la Universidad de San Andrés lanzaron una nueva edición de las becas WIATT, una iniciativa que pone a disposición más de 30 becas para que mujeres profesionales del sector puedan acceder a MBAs, maestrías y programas ejecutivos de alto nivel.
El programa forma parte de Women in Aviation, Travel & Tourism (WIATT), una red que nació en 2019 para potenciar el crecimiento de las mujeres en la industria aeroportuaria, turística y aeronáutica. Desde entonces, ya se entregaron más de 200 becas y se generaron múltiples espacios de formación, encuentro y networking entre especialistas.
A quiénes están dirigidas
La convocatoria está abierta a mujeres de todo el país que ya se desempeñen en aviación y turismo. Para postularse, es necesario contar con título de grado y al menos tres años de experiencia laboral previa en el sector.
Las interesadas pueden elegir hasta tres opciones de formación dentro de una amplia oferta académica que incluye Executive MBA, MBA, maestrías en Finanzas, Recursos Humanos, Marketing y Comunicación, Negocios Digitales, Management, Business & Technology y diversos programas ejecutivos.
Si bien varias propuestas son presenciales en la Universidad San Andrés, en Buenos Aires, también existen alternativas online y modalidades híbridas que permiten cursar desde Tucumán y otras provincias sin necesidad de trasladarse.
Qué tipo de formación ofrecen
Las becas permiten acceder a programas orientados a la toma de decisiones, la gestión estratégica y el liderazgo en contextos dinámicos.
Entre las opciones se encuentran MBAs, maestrías especializadas y cursos ejecutivos como Gestión de Proyectos, Negociación, Mindset Ágil, Conversaciones Efectivas, Behavioral Design y Finanzas para no financieros.
Esta diversidad de propuestas permite que cada postulante elija el recorrido que mejor se adapte a su perfil profesional y a sus objetivos de crecimiento dentro de la industria.
Cómo postularse
Para inscribirse, las interesadas deben ingresar al sitio wiatt.aeropuertosargentina.com, dirigirse a la sección Becas WIATT y completar el formulario de postulación.
Allí podrán seleccionar hasta tres programas de interés. La convocatoria permanece abierta hasta el 11 de febrero.
Estas becas se presentan como una herramienta concreta para que más profesionales puedan capacitarse, ganar confianza en sus roles y participar con mayor incidencia en los espacios donde se definen rumbos y estrategias