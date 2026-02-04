Secciones
SociedadEducación

Si trabajás en aviación o turismo podés estudiar una maestría con una beca

La convocatoria está abierta hasta el 11 de febrero para mujeres de todo el país con título de grado y al menos tres años de experiencia en el sector. La postulación se realiza a través del sitio wiatt.aeropuertosargentina.com, en la sección Becas WIATT.

FORMACIÓN. Las becas WIATT permiten a mujeres del sector aéreo acceder a MBAs, maestrías y programas ejecutivos. FORMACIÓN. Las becas WIATT permiten a mujeres del sector aéreo acceder a MBAs, maestrías y programas ejecutivos. / GOOGLE
Hace 2 Hs

La industria aérea cambia, crece y se moderniza de manera constante. Por esa razón, el liderazgo femenino comienza a ocupar un lugar cada vez más visible. Con ese objetivo, Aeropuertos Argentina y la Universidad de San Andrés lanzaron una nueva edición de las becas WIATT, una iniciativa que pone a disposición más de 30 becas para que mujeres profesionales del sector puedan acceder a MBAs, maestrías y programas ejecutivos de alto nivel.

El programa forma parte de Women in Aviation, Travel & Tourism (WIATT), una red que nació en 2019 para potenciar el crecimiento de las mujeres en la industria aeroportuaria, turística y aeronáutica. Desde entonces, ya se entregaron más de 200 becas y se generaron múltiples espacios de formación, encuentro y networking entre especialistas.

A quiénes están dirigidas

La convocatoria está abierta a mujeres de todo el país que ya se desempeñen en aviación y turismo. Para postularse, es necesario contar con título de grado y al menos tres años de experiencia laboral previa en el sector.

Las interesadas pueden elegir hasta tres opciones de formación dentro de una amplia oferta académica que incluye Executive MBA, MBA, maestrías en Finanzas, Recursos Humanos, Marketing y Comunicación, Negocios Digitales, Management, Business & Technology y diversos programas ejecutivos.

Si bien varias propuestas son presenciales en la Universidad San Andrés, en Buenos Aires, también existen alternativas online y modalidades híbridas que permiten cursar desde Tucumán y otras provincias sin necesidad de trasladarse.

FORMACIÓN. Las becas WIATT permiten a mujeres del sector aéreo acceder a MBAs, maestrías y programas ejecutivos. FORMACIÓN. Las becas WIATT permiten a mujeres del sector aéreo acceder a MBAs, maestrías y programas ejecutivos. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué tipo de formación ofrecen

Las becas permiten acceder a programas orientados a la toma de decisiones, la gestión estratégica y el liderazgo en contextos dinámicos. 

Entre las opciones se encuentran MBAs, maestrías especializadas y cursos ejecutivos como Gestión de Proyectos, Negociación, Mindset Ágil, Conversaciones Efectivas, Behavioral Design y Finanzas para no financieros.

Esta diversidad de propuestas permite que cada postulante elija el recorrido que mejor se adapte a su perfil profesional y a sus objetivos de crecimiento dentro de la industria.

Cómo postularse

Para inscribirse, las interesadas deben ingresar al sitio wiatt.aeropuertosargentina.com, dirigirse a la sección Becas WIATT y completar el formulario de postulación.

Allí podrán seleccionar hasta tres programas de interés. La convocatoria permanece abierta hasta el 11 de febrero.

Estas becas se presentan como una herramienta concreta para que más profesionales puedan capacitarse, ganar confianza en sus roles y participar con mayor incidencia en los espacios donde se definen rumbos y estrategias

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenesBecas universitarias
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Historias de policías buenos y de policías malos
2

Historias de policías buenos y de policías malos

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
3

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
4

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
5

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
6

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Más Noticias
Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

La UNT encara obras en la Facultad de Psicología y en la Escuela Sarmiento

La UNT encara obras en la Facultad de Psicología y en la Escuela Sarmiento

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Otorgan un premio nacional a la médica tucumana Bárbara Abelleira

Otorgan un premio nacional a la médica tucumana Bárbara Abelleira

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

Comentarios