Si trabajás en aviación o turismo podés estudiar una maestría con una beca

La industria aérea cambia, crece y se moderniza de manera constante. Por esa razón, el liderazgo femenino comienza a ocupar un lugar cada vez más visible. Con ese objetivo, Aeropuertos Argentina y la Universidad de San Andrés lanzaron una nueva edición de las becas WIATT, una iniciativa que pone a disposición más de 30 becas para que mujeres profesionales del sector puedan acceder a MBAs, maestrías y programas ejecutivos de alto nivel.