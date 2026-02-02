Penalistas coinciden en señalar que Tucumán dejó de ser sólo lugar de paso de drogas

Los abogados penalistas, que transitan a diario los pasillos de los tribunales y analizan causas propias y ajenas, tienen una mirada particular sobre el fenómeno de la droga. Paula Morales Soria señaló que Tucumán históricamente fue un lugar de paso, pero aclaró que, a partir de datos objetivos, “se puede afirmar que las organizaciones narco comenzaron a utilizar la provincia como punto de acopio y redistribución, lo cual resulta especialmente grave”.
Su colega Facundo Criado coincidió con ese diagnóstico: “Es innegable que para el narcotráfico Tucumán ya no es solo una zona de tránsito. El hallazgo de grandes cargamentos en camiones y otros vehículos, el uso de encomiendas y de vuelos ilegales demuestran que en la provincia se almacena la droga antes de ser distribuida. Este aumento en los decomisos es un síntoma claro de que las estructuras criminales han encontrado en nuestra geografía un espacio estratégico”.
Por su parte, el también penalista Patricio Char sostuvo que el problema del narcotráfico se extiende en toda Latinoamérica y en las distintas provincias argentinas. “No debe confundirse la lucha contra el narcotráfico con un supuesto éxito por el solo hecho de haber descubierto que Tucumán funciona como centro de acopio. La diferencia es que antes no se hacía nada frente a esta actividad ilícita”, reflexionó.
En la misma línea, Morales Soria remarcó: “Es importante aclarar que el hecho de que hoy se detecte e investigue más no implica necesariamente que antes no existiera el problema, sino que actualmente hay una mayor decisión política, judicial y operativa para visibilizar y atacar estas estructuras. El fenómeno estaba presente; lo que cambió es el nivel de respuesta del Estado”.