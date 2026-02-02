Penalistas coinciden en señalar que Tucumán dejó de ser sólo lugar de paso de drogas

Su colega Facundo Criado coincidió con ese diagnóstico: “Es innegable que para el narcotráfico Tucumán ya no es solo una zona de tránsito. El hallazgo de grandes cargamentos en camiones y otros vehículos, el uso de encomiendas y de vuelos ilegales demuestran que en la provincia se almacena la droga antes de ser distribuida. Este aumento en los decomisos es un síntoma claro de que las estructuras criminales han encontrado en nuestra geografía un espacio estratégico”.